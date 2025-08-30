В России пожар в частном доме унес жизни троих человек
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 10:28
Пожар в частном доме в Самарской области (Россия) унес жизни троих человек, включая ребенка.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожар произошел в ночь на субботу.
"В результате пожара погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и мальчик (данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.
