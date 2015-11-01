В России отменен льготный режим для граждан Украины

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ В России с первого ноября перестал действовать льготный режим пребывания в стране граждан Украины, сообщает Reportсо ссылкой на «Интерфакс».

Льготные условия сохранились только для беженцев с юго-востока Украины. Для остальных украинцев находиться на территории России без разрешительных документов, таких как патент на работу, разрешение на временное проживание и других, можно будет не более 90 дней в течение 180 дней.

«Гражданам Украины, осуществляющим трудовую деятельность на территории России, и желающим продлить свое законное пребывание, необходимо обратиться в ФМС за получением патента», — сказал руководитель ФМС России Константин Ромодановский.

Он добавил, что после первого ноября у граждан Украины будет 30 дней для оформления правового или трудового статуса на территории России. «С первого декабря в отношении нарушителей будут приниматься меры административного характера, включая закрытие въезда», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральная миграционная служба Московской области отказала семье беженцев из Сирии, живущей в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, в предоставлении временного убежища на территории России.