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В России от наводнения пострадали 186 населенных пунктов

В России от наводнения пострадали 186 населенных пунктов Почти 190 населенных пунктов в 39 регионах России пострадали в результате наводнения, больше всего - Оренбургская область.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 11:15
В России от наводнения пострадали 186 населенных пунктов

Почти 190 населенных пунктов в 39 регионах России пострадали в результате наводнения, больше всего - Оренбургская область.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Весенний паводок затронул 186 населенных пунктов в 39 субъектах РФ, где подтоплены жилые дома и садовые участки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших регионов Оренбургская, Курганская, Самарская области, Алтайский край, а также Томская, Омская, Брянская области, Хакасия и Красноярский край. Также в зоне подтопления оказались Новосибирская область и Башкирия, Рязанская, Московская, Владимирская, Вологодская, Нижегородская, Воронежская, Саратовская, Челябинская области.

"Больше всего в результате весеннего паводка пострадала Оренбургская область, где на утро 13 апреля подтопления наблюдаются в 73 населенных пунктах и почти 40 садовых товариществах", - добавил представитель оперативных служб.

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