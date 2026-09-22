В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за зверя

В Кировской области России 49-летний охотник случайно застрелил 38-летнего мужчину, приняв его за зверя.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, трагедия произошла 18 сентября в охотничьих угодьях Лузского района.

Согласно информации, в лесу было обнаружено тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

Установлено, что в тех же охотничьих угодьях находился 49-летний мужчина. Он заметил движение и произвел выстрел, не убедившись, что перед ним находится животное, а не человек. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

У второго охотника изъяли оружие, патроны и гильзы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.