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    В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за зверя

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 12:45
    В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за зверя

    В Кировской области России 49-летний охотник случайно застрелил 38-летнего мужчину, приняв его за зверя.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, трагедия произошла 18 сентября в охотничьих угодьях Лузского района.

    Согласно информации, в лесу было обнаружено тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

    Установлено, что в тех же охотничьих угодьях находился 49-летний мужчина. Он заметил движение и произвел выстрел, не убедившись, что перед ним находится животное, а не человек. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

    У второго охотника изъяли оружие, патроны и гильзы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

    Несчастный случай Огнестрельное оружие Огнестрельное ранение Кировская область Российская Федерация (РФ)

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