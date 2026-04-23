В России девять человек пострадали в ДТП с автобусом
    • 23 апреля, 2026
    • 09:59
    В России девять человек пострадали в ДТП с автобусом

    В российском городе Железногорск Красноярского края девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в сообщении Главного управления МВД России по краю.

    "По предварительной информации, при подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса и сам водитель", - говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что никто из пассажиров, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Красноярский край пассажирский автобус Россия

