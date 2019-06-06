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В России детство хотят продлить до 21 года

В России детство хотят продлить до 21 года

Министерство здравоохранения России рассматривает вопрос о продлении порога детства до 21 года.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлевой.

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ. 

Она отметила, что в первую очередь это должно отразиться на употреблении алкоголя и табака.

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