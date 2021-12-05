В России число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 106

Еще семь горноспасателей госпитализированы в российском Кузбассе в результате ЧП на шахте "Листвяжная".

Еще семь горноспасателей госпитализированы в российском Кузбассе в результате ЧП на шахте "Листвяжная".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, до этого было известно о 99 пострадавших, таким образом, их общее число выросло до 106.

"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно в легкой степени тяжести, их обследуют", - сообщил источник в экстренных службах.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале подтвердил госпитализацию семерых горноспасателей. "Диагноз - "токсическое действие окиси углерода легкой степени", - написал Цивилев. По его словам, в ближайшее время они будут готовиться к выписке.

По состоянию на 12:00 (09:00 - бакинское время) на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса (Россия) произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.