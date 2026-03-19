В России арестованы похитители людей для рабского труда на стройках

В Тюменской области России правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся похищением людей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, арестованы шесть жителей Тюмени, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

По данным следствия, жертвами группы стали не менее 20 человек. Им предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений.

Установлено, что группа действовала с 2018 года по 11 февраля 2026 года. Злоумышленники целенаправленно искали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - бездомных, злоупотребляющих алкоголем, а также лиц без стабильного дохода и жилья.

Используя обман, психологическое давление, а в ряде случаев физическое насилие, подозреваемые заманивали потерпевших в арендованные квартиры в Тюмени, где удерживали их против воли.

Затем людей вывозили на стройплощадки в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где, по версии следствия, принуждали к бесплатному труду.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу. В настоящее время все шестеро находятся в СИЗО.

Следствие не исключает, что число пострадавших может быть больше. Оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники. Расследование уголовного дела продолжается.