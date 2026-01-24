В РФ зарегистрировано массовое заражение гриппом А в психоневрологическом интернате

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 24 января, 2026
    • 12:11
    Массовое заражение гриппом А зафиксировано в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области России.

    Как передает Report со ссылкой на "Известия", вспышка гриппа наблюдается в Прокопьевском доме-интернате, всего госпитализированы 46 человек.

    Случай массового заражения вирусом гриппа А зарегистрирован в период с 23 по 24 января. Лабораторно подтверждено 16 случаев, пациентов доставили в Новокузнецкую городскую клиническую инфекционную больницу.

    Еще 30 человек были госпитализированы в Прокопьевскую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные 28 - в состоянии средней тяжести.

    Отметим, грипп А относится к числу острых респираторных инфекций, при которых возбудителем выступает вирус гриппа типа А - один из самых изменчивых среди подобных патогенов. Риск неблагоприятного исхода при гриппе А выше, особенно у пожилых людей, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

