В Рио прошли протесты против загрязнения вод

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Более 30 водных судов прошли по водам залива Гуанабара в штате Рио-де-Жанейро, протестуя против загрязнения вод в ходе подготовки к Олимпиаде-2016, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Более шести лет назад власти Рио пообещали сократить количество выбросов в воды залива, где должны пройти соревнования Олимпийских игр. Однако из восьми обещанных заводов по очистке воды был построен лишь один.

Недавно губернатор Рио-де-Жанейро признал, что на улучшение экологической обстановки в регионе могут уйти годы.

Ранее городские власти обещали к Олимпиаде снизить загрязнение воды на 80%, но большинство местных жителей с самого начала были уверены, что из этого ничего не выйдет. В Рио-де-Жанейро проживают около 10 млн человек, и ежедневно миллионы литров неочищенных сточных вод сливаются в залив.

Власти уверяют, что состояние воды не угрожает здоровью атлетов, поскольку парусные соревнования будут проходить в наиболее чистой части залива.

Однако делегация будущих олимпийцев из ряда стран, недавно приезжавшая в Рио, назвала Гуанабару "сточной канавой".