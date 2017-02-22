В Риме около тысячи человек вышли на акции протеста

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека арестованы, четверо полицейских пострадали в результате столкновений между протестующими и правоохранителями в итальянской столице.

Как сообщает Report со ссылкой на askanews, в уличных протестах в итальянской столице приняли участие уличные торговцы, которые выступают против директивы европейской власти, которая вводит тендеры на лицензии на работу уличных киосков, рынков и фургонов с едой, а также многочисленные таксисты.

Последние отказываются выходить на работу 6-й день подряд, протестуя против законодательных поправок в секторе перевозок, что, по их мнению, облегчит работу международных компаний, предоставляющих услуги такси через программы в телефоне или планшете.

В манифестации приняли участие около тысячи человек. Они перекрыли движение по главной торговой улице города Виа дель Корсо, заняли площадь у дворца Монтечиторио, в котором заседает нижняя палата итальянского парламента, а также у дворца Киджи, который является резиденцией премьера Италии. К таксистам присоединились коллеги из других городов.

Не обошлось без столкновений с полицией: в штаб-квартире правящей Демократической партии правоохранители были вынуждены применять резиновые дубинки после того, как демонстранты начали забрасывать здание стеклянными бутылками и другими предметами.

После столкновения задержаны 4 человека. Двое из них оказались ультраправыми активистами, третий использовал в драке кастет, а четвертый применил взрывпакет. Ранения получили трое протестующих и четверо полицейских.

Забастовка таксистов приобретает общенациональный характер - к римским коллегам присоединились водители из Турина, Генуи и Неаполя.