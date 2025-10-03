В Риме около 60 тыс. человек участвуют в акции в поддержку Палестины

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 15:54
    В Риме у центрального вокзала "Термини" около 60 тыс. человек проводят акцию в поддержке палестинского народак и активистов "Флотилии стойкости".

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую в пятницу проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.

    В полиции сообщили, что шествие проходит без инцидентов, за исключением яиц, брошенных в здание Министерства транспорта Италии.

