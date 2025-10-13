Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 13 октября, 2025
    • 11:52
    В Риме изъято 200 кг кокаина стоимостью 16 млн евро

    В столице Италии Риме у 23-летнего албанца изъяли 200 кг кокаина, стоимость партии на рынке составляет примерно 16 млн евро.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Ansa.

    Согласно информации, кокаин был расфасован по 191 упаковке, это объема достаточно для 8 тысяч доз. Правоохранители назвали квартиру мужчины "настоящим логистическим центром для хранения наркотиков".

    Молодой человек был арестован столичной полицией. Также у него изъяли пистолет, боеприпасы и примерно 30 тысяч евро наличными.

