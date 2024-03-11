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В РФ за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

В РФ за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи Первый в истории России гражданин Кореи, задержанный в рамках уголовного дела о шпионаже, этапирован из Владивостока в Москву.
Другие страны
11 марта 2024 г. 17:38
В РФ за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

Первый в истории России гражданин Кореи, задержанный в рамках уголовного дела о шпионаже, этапирован из Владивостока в Москву.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Рееспублики Корея Пэк Вон Сун. Правоохранители его задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий", - рассказал собеседник агентства.

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