В РФ утвердили налоговые льготы для радиоэлектронной отрасли до 2027 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для организаций радиоэлектронной промышленности.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для организаций радиоэлектронной промышленности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Закон устанавливает на период 2025-2027 годов пониженную ставку по налогу на прибыль для российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Речь идет о предприятиях и организациях радиоэлектронной промышленности, включенных в специальный реестр Минпромторга России.

Так, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, предусматривается в размере 8% (до конца 2024 года такая ставка составляет 3%), а по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, - 0%.

Инициатором закона выступило правительство России. В кабмине указали, что вопрос недополученных доходов субъектов РФ будет ежегодно рассматриваться в рамках составления проекта федерального бюджета на трехлетний период.