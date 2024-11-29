В РФ утвердили налоговые льготы для радиоэлектронной отрасли до 2027 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для организаций радиоэлектронной промышленности.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.
Закон устанавливает на период 2025-2027 годов пониженную ставку по налогу на прибыль для российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Речь идет о предприятиях и организациях радиоэлектронной промышленности, включенных в специальный реестр Минпромторга России.
Так, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, предусматривается в размере 8% (до конца 2024 года такая ставка составляет 3%), а по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, - 0%.
Инициатором закона выступило правительство России. В кабмине указали, что вопрос недополученных доходов субъектов РФ будет ежегодно рассматриваться в рамках составления проекта федерального бюджета на трехлетний период.