В результате взрыва в Индии погибли несколько полицейских

По меньшей мере восемь сотрудников полиции погибли при взрыве бомбы в индийском штате Чхаттисгарх.
Об этом сообщает Report со ссылкой на DW.
Индийская полиция подтвердила СМИ информацию о многочисленных жертвах, заявив, что в результате взрыва погибли восемь полицейских и водитель.
Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за нападение, хотя силы безопасности указывают на маоистское повстанческое движение, которое является наиболее активным в этом регионе. Взрыв стал частью серии нападений, направленных против сил безопасности, и произошел на фоне регулярных столкновений между правоохранителями и маоистскими повстанцами.
Чхаттисгарх и соседние с ним штаты в центральной и восточной Индии страдают от продолжающегося десятилетиями вооруженного конфликта между правительством и радикальными группировками маоистов. За последние годы масштабы деятельности военизированных группировок значительно сократились.