На 36,8% сократилась прибыль дочерней компании "PAŞA Bank" в Турции

Дочерняя компания АО "PAŞA Bank" в Турции - "PAŞA Yatırım Bankası" - завершила январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в размере 280 млн лир (8,4 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 36,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев доналоговая прибыль "PAŞA Yatırım Bankası" составила 392 млн лир (11,76 млн манатов), что на 1,3% меньше, чем годом ранее. Выплаты по налогу на прибыль составили 112 млн лир (3,36 млн манатов).

На 1 октября текущего года активы "PAŞA Yatırım Bankası" составили 17 млрд 830 млн лир (534,9 млн манатов), увеличившись за год на 25,3%. Из этой суммы 9 млрд 203 млн лир (276,09 млн манатов) приходилось на чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 37,4%.

В отчетном периоде обязательства банка увеличились на 26,5%, достигнув 15 млрд 226 млн лир (456,78 млн манатов), а балансовый капитал вырос на 18,6% - до 2 млрд 604 млн лир (78,12 млн манатов).

Напомним, что "PAŞA Yatırım Bankası" был создан в 2015 году после приобретения "PAŞA Bank" акций "TAİB Bank", принадлежавшего турецкому "Aksoy Holdinq". Уставный капитал банка составляет 500 млн лир (15 млн манатов). 71,75% его акций принадлежат ООО "PAŞA Holdinq", в состав которого он входит, 28,21% - "PAŞA Bank", а 0,04% - "Aksoy Holdinq".

1 лира = 0,03 маната.