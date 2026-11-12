İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:03
    PAŞA Bankın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Bank" ASC-nin Türkiyədəki törəməsi "PAŞA Yatırım Bankası" bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 280 milyon lirə (8,4 milyon manat) xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36,8 % azdır.

    9 ayda "PAŞA Yatırım Bankası"nın vergiyəqədərki mənfəəti 392 milyon lirə (11,76 milyon manat, 1 il əvvələ nisbətən 1,3 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 112 milyon lirə (3,36 milyon manat; 1 il bundan əvvəl qənaət edib) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "PAŞA Yatırım Bankası"nın aktivləri 17 milyard 830 milyon lirə (534,9 milyon manat) olub ki, bu da illik müqayisədə 25,3 % çoxdur. Bunun 9 milyard 203 milyon lirəsi (276,09 milyon manat) müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 37,4 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "PAŞA Yatırım Bankası"nın öhdəlikləri 26,5 % artaraq 15 milyard 226 milyon lirəyə (456,78 milyon manat), balans kapitalı isə 18,6 % artaraq 2 milyard 604 milyon lirəyə (78,12 milyon manat) çatıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Yatırım Bankası" 2015-ci ildə "PAŞA Bank"ın Türkiyənin "Aksoy Holdinq"inə məxsus "TAİB Bank"ın səhmlərini alması ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 500 milyon lirədir (15 milyon manat). Bankın səhmlərinin 71,75 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,21 %-i "PAŞA Bank"a, 0,04 %-i isə "Aksoy Holdinq"ə məxsusdur.

    1 lirə = 0,03 manat

    PAŞA Bank ASC PAŞA Yatırım Bankası Maliyyə hesabatı
    На 36,8% сократилась прибыль дочерней компании "PAŞA Bank" в Турции
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:16
    Foto
    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıb
    Daxili siyasət
    16:10
    STAR NEZ Türkiyədə neft koksu istehsalını 23 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    16:08
    Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölüb
    Digər ölkələr
    16:00
    STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    15:12
    Foto
    Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti