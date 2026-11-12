В Японии рассчитывают на встречу Такаити и Трампа на следующей неделе

Правительство Японии обсуждает с США возможность диалога между японским премьер-министром Санаэ Такаити и американским лидером Дональдом Трампом на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на источник.

Поскольку ожидается, что Такаити и Трамп в середине ноября посетят Манилу (Филиппины) для участия в 49-м саммита АСЕАН, Япония надеется организовать между ними двусторонние переговоры.

Отмечается, что Япония обеспокоена тем, что после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах в США, Трамп может предпринять шаги по скорому улучшению отношений с Китаем и Россией. Предложенные переговоры между Такаичи и Трампом в кулуарах АСЕАН призваны удержать Вашингтон от чрезмерного сближения с Китаем и Россией и подчеркнуть прочность японо-американского альянса.

Кроме того, японская сторона также намерена изложить свою позицию в преддверии трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне,