Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Японии рассчитывают на встречу Такаити и Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:15
    В Японии рассчитывают на встречу Такаити и Трампа на следующей неделе

    Правительство Японии обсуждает с США возможность диалога между японским премьер-министром Санаэ Такаити и американским лидером Дональдом Трампом на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на источник.

    Поскольку ожидается, что Такаити и Трамп в середине ноября посетят Манилу (Филиппины) для участия в 49-м саммита АСЕАН, Япония надеется организовать между ними двусторонние переговоры.

    Отмечается, что Япония обеспокоена тем, что после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах в США, Трамп может предпринять шаги по скорому улучшению отношений с Китаем и Россией. Предложенные переговоры между Такаичи и Трампом в кулуарах АСЕАН призваны удержать Вашингтон от чрезмерного сближения с Китаем и Россией и подчеркнуть прочность японо-американского альянса.

    Кроме того, японская сторона также намерена изложить свою позицию в преддверии трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне,

    Дональд Трамп АСЕАН АТЭС Япония Соединенные Штаты Америки (США) Санаэ Такаити
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