Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Фон дер Ляйен: ЕК готовит предложение по финансированию Украины в 2027г

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:07
    Фон дер Ляйен: ЕК готовит предложение по финансированию Украины в 2027г

    Европейская комиссия готовит предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины в 2027 году.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Еврокомиссия готовит предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году. Мы представим пакет санкций и предложение по финансированию Украины до следующего заседания Европейского совета", - отметила она, уточнив, что речь идет о 22-м пакете санкций.

    По словам фон дер Ляйен, участники саммита обсудят ряд вопросов, включая мирные переговоры в Абу-Даби.

    Фон дер Ляйен приветствовала участие европейских представителей в этих переговорах для защиты интересов ЕС и по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, и подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев как в военное, так и в мирное время.

    Фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС развивать партнерские отношения со странами за пределами объединения и европейского континента, уделяя особое внимание вопросам безопасности.

    Урсула фон дер Ляйен Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Российско-украинский конфликт
    Fon der Lyayen: Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyələşdirilməsinə dair təklif hazırlayır
    European Commission preparing proposal for Ukraine's financial needs in 2027
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