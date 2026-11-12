Фон дер Ляйен: ЕК готовит предложение по финансированию Украины в 2027г

Европейская комиссия готовит предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины в 2027 году.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Еврокомиссия готовит предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году. Мы представим пакет санкций и предложение по финансированию Украины до следующего заседания Европейского совета", - отметила она, уточнив, что речь идет о 22-м пакете санкций.

По словам фон дер Ляйен, участники саммита обсудят ряд вопросов, включая мирные переговоры в Абу-Даби.

Фон дер Ляйен приветствовала участие европейских представителей в этих переговорах для защиты интересов ЕС и по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, и подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев как в военное, так и в мирное время.

Фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС развивать партнерские отношения со странами за пределами объединения и европейского континента, уделяя особое внимание вопросам безопасности.