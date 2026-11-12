İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Fon der Lyayen: Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyələşdirilməsinə dair təklif hazırlayır

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:11
    Fon der Lyayen: Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyələşdirilməsinə dair təklif hazırlayır

    Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı təklif hazırlayır.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlamazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının necə qarşılana biləcəyi barədə təklif hazırlayır. Biz Avropa İttifaqı Şurasının növbəti iclasına qədər sanksiyalar paketini və Ukraynanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təklifi təqdim edəcəyik", - o, söhbətin 22-ci sanksiyalar paketindən getdiyini dəqiqləşdirərək qeyd edib.

    Ursula fon der Lyayen Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti
    Фон дер Ляйен: ЕК готовит предложение по финансированию Украины в 2027г
    European Commission preparing proposal for Ukraine's financial needs in 2027
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