Мерц назвал главной задачей, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной

Германия считает первоочередной задачей согласие России и лично президента Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, где также будут присутствовать Евросоюз и США.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Прежде всего я ожидаю, что российское правительство и российский президент наконец согласятся на совместные переговоры. За столом переговоров должна присутствовать Украина, должны присутствовать европейцы, американцы и, разумеется, Россия. Тогда появится возможность для обсуждения",- отметил он.

По его словам, европейские лидеры обсудят в закрытом режиме вопрос о том, кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине.

"Это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями, а не выносим на публику", - подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что сейчас главное - добиться готовности России сесть за стол переговоров и вести диалог. При этом он подчеркнул, что вопрос заключается, в частности, в готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам.

Говоря о повестке саммита ЕПС и предстоящего заседания Европейского совета, Мерц отметил, что одним из главных вопросов станет финансирование поддержки Украины.

Мерц подчеркнул, что ближайшие месяцы станут решающими, а предстоящая зима будет очень тяжелой для Украины. В этой связи он призвал европейские страны сохранять единство.

Кроме того, канцлер отметил положительные сигналы по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в Абу-Даби. По его мнению, это дает возможность совместно с США добиться установления прочного мира в Европе.