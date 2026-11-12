Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Мерц назвал главной задачей, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 15:17
    Мерц назвал главной задачей, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной

    Германия считает первоочередной задачей согласие России и лично президента Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, где также будут присутствовать Евросоюз и США.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Прежде всего я ожидаю, что российское правительство и российский президент наконец согласятся на совместные переговоры. За столом переговоров должна присутствовать Украина, должны присутствовать европейцы, американцы и, разумеется, Россия. Тогда появится возможность для обсуждения",- отметил он.

    По его словам, европейские лидеры обсудят в закрытом режиме вопрос о том, кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине.

    "Это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями, а не выносим на публику", - подчеркнул канцлер.

    Мерц отметил, что сейчас главное - добиться готовности России сесть за стол переговоров и вести диалог. При этом он подчеркнул, что вопрос заключается, в частности, в готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам.

    Говоря о повестке саммита ЕПС и предстоящего заседания Европейского совета, Мерц отметил, что одним из главных вопросов станет финансирование поддержки Украины.

    Мерц подчеркнул, что ближайшие месяцы станут решающими, а предстоящая зима будет очень тяжелой для Украины. В этой связи он призвал европейские страны сохранять единство.

    Кроме того, канцлер отметил положительные сигналы по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в Абу-Даби. По его мнению, это дает возможность совместно с США добиться установления прочного мира в Европе.

    Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Фридрих Мерц Владимир Путин Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт
    Merts Putinin Ukrayna ilə danışıqlar masasına əyləşməsini əsas vəzifə adlandırıb
    German Chancellor: Russia's agreement to negotiate with Ukraine is primary task
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