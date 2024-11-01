В результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли семь человек, включая пять школьниц

В результате взрыва на юго-западе Пакистана 1 ноября погибли, по меньшей мере, семь человек, включая пятерых школьниц, еще 23 человека получили ранения

В результате взрыва на юго-западе Пакистана 1 ноября, погибли, по меньшей мере, семь человек, включая пятерых школьниц, еще 23 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

"Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному возле школы для девочек в городе Мастунг. Целью взрыва был полицейский фургон, который должен был сопровождать команду, проводившую вакцинацию от полиомиелита", - сообщил агентству старший суперинтендант полиции Рехматулла.

Среди погибших также был один полицейский, еще 23 человека, включая офицеров, получили ранения.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем заявлении осудил этот теракт.