    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    • 24 декабря, 2025
    • 13:38
    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    Вследствие массированных атак России по инфраструктуре порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.

    Как передает Report, об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ) в телеграмм-канале.

    "Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами, с соблюдением требований правил безопасности для персонала",- отметили в администрации.

    Также отмечается, что в этот период специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации с безопасностью боновые заграждения были установлены в полном объеме.

    В ведомстве отметили, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду.

    "АМПУ со всеми причастными службами принимает все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения, с учетом текущих безопасности и погодных условий", - говорится в сообщении организации.

