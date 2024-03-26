О нас

В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана

В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана Вооруженные силы США нанесли авиаудар по восточной части Сирии, ставя своей целью поражение позиций проиранских формирований, действующих в стране.
Другие страны
26 марта 2024 г. 20:47
В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по восточной части Сирии, ставя своей целью поражение позиций проиранских формирований, действующих в стране.

Как передает Report, об этом сообщило в соцсети Х посольство Ирана в Сирии.

Согласно информации, удар наносился в ночь на вторник по районам Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и Аль-Букамаль. По информации источника, в результате американского авиаудара погиб военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Бехруз Вахеди.

Известно, что в рядах проиранских формирований и сирийской регулярной армии находятся военные советники и специалисты из Ирана, представляющие КСИР. Эта структура отвечает за военные операции в интересах Тегерана за пределами страны, в том числе в таких странах Ближнего Востока как Сирия и Ирак.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоIranian military adviser killed in US air strike in Syria
Версия на азербайджанском языке ФотоAmerikanın hava hücumu nəticəsində SEPAH-ın hərbi müşaviri ölüb

Самое важное

Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi