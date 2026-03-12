В результате удара Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 7 человек

В результате атаки ВВС Армии обороны Израиля по Бейруту погибло по меньшей мере семь человек.

Как передает Report, такие данные приводит телеканал Al-Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранение Ливана.

Отмечается, что удар пришелся на набережную Бейрута. Также сообщается о том, что в результате удара 21 человек получил ранения.

Согласно данным телеканала, в результате атак Израиля число жертв в Ливане превысило 630 человек.