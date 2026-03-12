Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В результате удара Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 7 человек

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 09:32
    В результате удара Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 7 человек

    В результате атаки ВВС Армии обороны Израиля по Бейруту погибло по меньшей мере семь человек.

    Как передает Report, такие данные приводит телеканал Al-Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранение Ливана.

    Отмечается, что удар пришелся на набережную Бейрута. Также сообщается о том, что в результате удара 21 человек получил ранения.

    Согласно данным телеканала, в результате атак Израиля число жертв в Ливане превысило 630 человек.

