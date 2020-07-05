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В результате стрельбы в ночном клубе в США пострадали более 10 человек

В результате стрельбы в ночном клубе в США пострадали более 10 человек По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла утром в воскресенье в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 13:14
В результате стрельбы в ночном клубе в США пострадали более 10 человек

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла утром в воскресенье в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление местной полиции.

По ее данным, инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл. Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.

 

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