В результате столкновений в Джакарте погибли шесть человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По крайне мере шесть человек погибли, еще около 200 получили ранения в результате столкновений демонстрантов и полиции в столице Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду губернатор Джакарты Анис Басведан, передает новостной портал Detik.

"На данный момент известно о шестерых погибших, более 200 с различными травмами были доставлены в столичные больницы", - отметил градоначальник при посещении одного из медучреждений.

Между тем официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио подтвердил в интервью телеканалу "Компас", что полицейским, обеспечивающим порядок на митингах, не выдавалось огнестрельное оружие.

По информации Datek, в среду с утра группа демонстрантов забросала камнями станцию метрополитена, центральный район столицы практически полностью перекрыт.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Bawaslu) в центральном районе Джакарты рано утром в среду по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местное издание Jakarta Globe.

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.

Уточняется, что полицейские три раза призывали протестующих разойтись, однако те не повиновались. Правоохранители применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ начали забрасывать их камнями, стеклянными бутылками и петардами.

Протестующие являются сторонниками Субианто и кандидата в вице-президенты Сандиага Уно, которые отказались признать результаты выборов.

