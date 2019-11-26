 Наверх

В результате серии взрывов в Багдаде погибли шесть человек

В результате серии взрывов в Багдаде погибли шесть человек

Шесть человек погибли, 15 получили ранения во вторник в результате серии взрывов в Багдаде. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил иракский телеканал AlSumaria.

По его информации, в иракской столице прогремели не менее трех взрывов.

Как сообщили в силовых структурах Ирака, взрывы стали результатом срабатывания самодельных взрывных устройств. Две бомбы были заложены в припаркованные рядом с рынками мотоциклы. Взрывы произошли один за другим в разных районах Багдада с небольшой разницей во времени.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!