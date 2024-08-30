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В Венесуэле массово отключилось электричество

В Венесуэле массово отключилось электричество Массовое отключение электричества произошло во всех штатах Венесуэлы.
Другие страны
30 августа 2024 г. 19:13
В Венесуэле массово отключилось электричество

Массовое отключение электричества произошло во всех штатах Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщил министр связи Венесуэллы Фредди Ньянес.

Сообщается что причиной массового отключения электричества стал саботаж. Перебои затронули все 24 штата страны.

По его словам, в настоящий момент специалисты работают над тем, чтобы решить проблему. В столице в сложившихся условиях приняты специальные меры для организации движения наземного транспорта.

Отключение электричества Ньянес связал с действиями противников президента Николаса Мадуро.

В свою очередь, агентство Associated Press напоминает, что в 2019 году в Венесуэле часто происходили отключения электричества, и власти всегда обвиняли в этом своих противников. Тем не менее, эксперты в области энергетики отмечали, что отключения происходили из-за пожаров, которые повреждали линии электропередач, и плохого обслуживания оборудования.

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