    В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек

    • 16 сентября, 2025
    • 05:46
    В ночь на вторник российские войска атаковали украинский город Запорожье.

    Как сообщает Report, глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров показал и рассказал о последствиях в своем Telegram-канале.

    Он сообщил, что по меньшей мере десять ударов было нанесено только по городу, также продолжается и атака на областной центр. Поэтому, последствия устанавливаются.

    "В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары", - написал Федоров.

    Также, по его словам, есть факты повреждения автомобилей, в некоторых домах выбиты окна и повреждены фасады.

    Согласно последним данным, в результате обстрела погиб один человек, еще семеро  среди которых есть один ребенок, пострадали.

