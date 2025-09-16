В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 05:46
В ночь на вторник российские войска атаковали украинский город Запорожье.
Как сообщает Report, глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров показал и рассказал о последствиях в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что по меньшей мере десять ударов было нанесено только по городу, также продолжается и атака на областной центр. Поэтому, последствия устанавливаются.
"В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары", - написал Федоров.
Также, по его словам, есть факты повреждения автомобилей, в некоторых домах выбиты окна и повреждены фасады.
Согласно последним данным, в результате обстрела погиб один человек, еще семеро среди которых есть один ребенок, пострадали.
Последние новости
06:44
Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во ВладивостокеВ регионе
06:07
В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и ЛавроваДругие страны
05:46
В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человекДругие страны
05:33
Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатовФинансы
05:19
Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 годуФинансы
05:13
Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три разаФинансы
05:06
Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся более чем на 7%Финансы
04:53
Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлинФинансы
04:42