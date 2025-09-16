В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек

В ночь на вторник российские войска атаковали украинский город Запорожье.

Как сообщает Report, глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров показал и рассказал о последствиях в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по меньшей мере десять ударов было нанесено только по городу, также продолжается и атака на областной центр. Поэтому, последствия устанавливаются.

"В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары", - написал Федоров.

Также, по его словам, есть факты повреждения автомобилей, в некоторых домах выбиты окна и повреждены фасады.

Согласно последним данным, в результате обстрела погиб один человек, еще семеро среди которых есть один ребенок, пострадали.