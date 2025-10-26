Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В результате российских ударов по Донецку за сутки погибли четыре человека

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 16:05
    В результате российских ударов по Донецку за сутки погибли четыре человека

    Четыре человека погибли и один получил ранения в результате российских атак на Донецкую область Украины за минувшие сутки.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в воскресенье в телеграм-канале.

    "За 25 октября полиция зафиксировала 2 116 обстрелов по линии фронта и жилому сектору, погибли четверо гражданских. По Константиновке ВС РФ ударили бомбами "КАБ-250", РСЗО, дронами, артиллерией - погибли трое гражданских лиц, еще один человек ранен. Один человек погиб в Северске в результате попадания артиллерийского снаряда, поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что под огнем находились 8 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Северск, поселки Камышеваха, Малотарановка, Алексеево-Дружковка, село Спасско-Михайловка.

    По данным полиции, в целом из-за ударов разрушены 22 гражданских объекта, из них 16 жилых домов.

