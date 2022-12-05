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В результате ракетных ударов по Кривому Рогу один человек погиб, трое ранены

В результате ракетных ударов по Кривому Рогу один человек погиб, трое ранены ВС России выпустили 3 ракеты по Кривому Рогу, в результате чего погиб один человек и трое получили ранения.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 10:17

ВС России выпустили 3 ракеты по Кривому Рогу, в результате чего погиб один человек и трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь. Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне выпустили три ракеты по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Погиб один работник. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха. Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести", - написал он.

Кроме того, Резниченко сообщил, что российские войска снова обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

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