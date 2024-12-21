В результате ракетного удара из Йемена по Тель-Авиву ранения получили 16 человек

В результате ракетного удара из Йемена по Тель-Авиву, нанесенного утром 21 декабря, ранения получили 16 человек.

В результате ракетного удара из Йемена по Тель-Авиву, нанесенного утром 21 декабря, ранения получили 16 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Израильские военные заявили, что им не удалось перехватить снаряд, выпущенный из Йемена, который приземлился в Тель-Авиве. Национальная медицинская служба уточнила, что 16 человек получили легкие ранения", — передает агентство.

Военные Израиля подтвердили, что ракета, запущенная из Йемена, достигла района Тель-Авива после того, как системы ПВО не смогли ее перехватить.

Хуситы заявили, что применили гиперзвуковую баллистическую ракету под названием "Палестина 2".

"Ракета точно поразила цель, а системы обороны и перехвата оказались бессильны", — заявил представитель хуситов Яхья Сари в своем телевизионном обращении.