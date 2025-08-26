О нас

В результате песчаной бури в США повреждено здание аэропорта Финикса

В результате песчаной бури в США повреждено здание аэропорта Финикса В американском городе Финикс (штат Аризона) здание международного аэропорта Скай-Харбор получило повреждения в результате песчаной бури.
Другие страны
26 августа 2025 г. 11:20
В результате песчаной бури в США повреждено здание аэропорта Финикса

В американском городе Финикс (штат Аризона) здание международного аэропорта Скай-Харбор получило повреждения в результате песчаной бури.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

Он сообщил, что в здании были зафиксированы протечки и другие повреждения, общий ущерб пока оценивается.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, аэропорт на полчаса приостанавливал отправку самолетов. Три рейса были отменены, свыше 100 рейсов задержаны, один рейс перенаправили в другой аэропорт.

Отметим, что шторм обрушился на центр Финикса вечером 25 августа по местному времени. Без электроснабжения остались более 40 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Лиза Кук отказалась покидать свой пост в ФРС, будет оспаривать решение Трампа - ОБНОВЛЕНО
Лиза Кук отказалась покидать свой пост в ФРС, будет оспаривать решение Трампа - ОБНОВЛЕНО
26 августа 2025 г. 11:14
СМИ: США и Россия обсуждали энергетические сделки в рамках переговоров о мире в Украине
СМИ: США и Россия обсуждали энергетические сделки в рамках переговоров о мире в Украине
26 августа 2025 г. 11:12
Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии
Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии
26 августа 2025 г. 10:33
Япония приобретет четыре БПЛА для Береговой охраны
Япония приобретет четыре БПЛА для Береговой охраны
26 августа 2025 г. 10:24
Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе
Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе
26 августа 2025 г. 09:20
Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины
Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины
26 августа 2025 г. 09:14
Токаев посетит с визитом Китай
Токаев посетит с визитом Китай
26 августа 2025 г. 09:02
В центре Вьетнама из-за тайфуна Кадзики погибли минимум три человека
В центре Вьетнама из-за тайфуна "Кадзики" погибли минимум три человека
26 августа 2025 г. 08:51
Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
26 августа 2025 г. 08:04
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
26 августа 2025 г. 07:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi