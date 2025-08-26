В результате песчаной бури в США повреждено здание аэропорта Финикса

В американском городе Финикс (штат Аризона) здание международного аэропорта Скай-Харбор получило повреждения в результате песчаной бури.

В американском городе Финикс (штат Аризона) здание международного аэропорта Скай-Харбор получило повреждения в результате песчаной бури.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

Он сообщил, что в здании были зафиксированы протечки и другие повреждения, общий ущерб пока оценивается.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, аэропорт на полчаса приостанавливал отправку самолетов. Три рейса были отменены, свыше 100 рейсов задержаны, один рейс перенаправили в другой аэропорт.

Отметим, что шторм обрушился на центр Финикса вечером 25 августа по местному времени. Без электроснабжения остались более 40 тыс. человек.