В результате оползней в Дагестане пострадало не менее 200 домов, цифры растут

В Дагестане (Россия) по меньшей мере 200 домов пострадали из-за оползней.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров.

"Порядка 200 домов, предварительно, пострадали из-за оползней в горах Дагестана. Эта цифра постоянно растет, оценка ущерба продолжается", - сказал он.

Он отметил, что в некоторых районах ведутся берегоукрепительные работы. Без доступа к питьевой воде остаются 26 тыс. человек.

Интерфакс отмечает, что сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, в регионе были подтоплены 9 825 жилых домов, повреждения получили 7 126 домов. Погибли шесть человек.