    В результате оползней в Дагестане пострадало не менее 200 домов, цифры растут

    • 16 апреля, 2026
    В результате оползней в Дагестане пострадало не менее 200 домов, цифры растут

    В Дагестане (Россия) по меньшей мере 200 домов пострадали из-за оползней.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров.

    "Порядка 200 домов, предварительно, пострадали из-за оползней в горах Дагестана. Эта цифра постоянно растет, оценка ущерба продолжается", - сказал он.

    Он отметил, что в некоторых районах ведутся берегоукрепительные работы. Без доступа к питьевой воде остаются 26 тыс. человек.

    Интерфакс отмечает, что сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, в регионе были подтоплены 9 825 жилых домов, повреждения получили 7 126 домов. Погибли шесть человек.

    Подтопление в Дагестане Рамазан Джафаров Стихийные бедствия Дагестан
    Dağıstanda torpaq sürüşmələri nəticəsində ən azı 200 evə ziyan dəyib

