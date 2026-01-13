В результате обстрелов ВС РФ по Одессе пострадали 5 человек и инфраструктура города
- 13 января, 2026
- 10:47
В результате ударов ВС РФ по украинскому городу Одессе пострадали 5 человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Согласно информации, удары привели к пожарам. Также повреждены фасады многоквартирных жилых домов, детский сад, автомобили и гаражи.
На ликвидацию последствий атак привлечены десятки спасателей и 14 единиц техники.
