В результате обстрелов ВС РФ по Одессе пострадали 5 человек и инфраструктура города

В результате ударов ВС РФ по украинскому городу Одессе пострадали 5 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Согласно информации, удары привели к пожарам. Также повреждены фасады многоквартирных жилых домов, детский сад, автомобили и гаражи.

На ликвидацию последствий атак привлечены десятки спасателей и 14 единиц техники.