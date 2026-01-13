Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В результате обстрелов ВС РФ по Одессе пострадали 5 человек и инфраструктура города

    • 13 января, 2026
    • 10:47
    В результате ударов ВС РФ по украинскому городу Одессе пострадали 5 человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

    Согласно информации, удары привели к пожарам. Также повреждены фасады многоквартирных жилых домов, детский сад, автомобили и гаражи.

    На ликвидацию последствий атак привлечены десятки спасателей и 14 единиц техники.

    ВС РФ Одесса Украина Россия российско-украинская война жертвы
    Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb

