    Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    13 yanvar, 2026
    11:00
    Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Odessa şəhərinə hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Endirilən zərbələr yanğınlara səbəb olub, çoxmənzilli yaşayış binalarının fasadları, uşaq bağçası, avtomobillər və qarajlara ziyan dəyib.

    Hücumların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün onlarla xilasedici və 14 texniki vasitə cəlb edilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Odessa
