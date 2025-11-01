В результате обстрелов Сумской области Украины пострадали семь человек
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 11:55
За прошедшие сутки зафиксировано 82 обстрела российскими войсками Сумской области Украины, в результате ранены семь человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник областной военной администрации Сумской области Олег Григоров.
По его данным в результате российских ударов пострадали объекты инфраструктуры, 6 частных домов и хозяйственная постройка.
Последние новости
12:38
Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежиБизнес
12:35
G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру УкраиныДругие страны
12:31
СМИ: Карни извинился перед Трампом за рекламу со словами РейганаДругие страны
12:14
Судан воспользуется опытом Азербайджана при восстановлении своих территорийВнешняя политика
12:08
В ГУР заявили о выведении из строя части инфраструктуры военного нефтепровода РФДругие страны
12:07
Посол Судана сравнил события в Эль-Фашире с Ходжалинским геноцидомВнешняя политика
12:06
Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди частных компанийБизнес
11:55
В результате обстрелов Сумской области Украины пострадали семь человекДругие страны
11:48