В результате обстрелов Сумской области Украины пострадали семь человек

За прошедшие сутки зафиксировано 82 обстрела российскими войсками Сумской области Украины, в результате ранены семь человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник областной военной администрации Сумской области Олег Григоров.

По его данным в результате российских ударов пострадали объекты инфраструктуры, 6 частных домов и хозяйственная постройка.