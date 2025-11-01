Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В результате обстрелов Сумской области Украины пострадали семь человек

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 11:55
    За прошедшие сутки зафиксировано 82 обстрела российскими войсками Сумской области Украины, в результате ранены семь человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник областной военной администрации Сумской области Олег Григоров.

    По его данным в результате российских ударов пострадали объекты инфраструктуры, 6 частных домов и хозяйственная постройка.

    Сумская область Украины обстрелы пострадавшие российско-украинская война Олег Григоров
    Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb

