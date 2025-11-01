Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 12:17
Rusiya qoşunlarının son sutka ərzində Ukraynanın Sumı vilayətini atəşə tutması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumat görə, bu barədə Sumı vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorov bildirib.
Onun məlumatına görə, Rusiya zərbələri nəticəsində infrastruktur obyektləri, 6 fərdi ev və yardımçı tikili zərər görüb.
