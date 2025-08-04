В результате обстрела ВС РФ Харьковской области Украины погибли три человека

В результате беспрерывного обстрела российскими войсками Харьковской области Украины погибли трое мирных жителей.

В результате беспрерывного обстрела российскими войсками Харьковской области Украины погибли трое мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По ее данным, утром 4 августа в селе Лосовка Чугуевского района в результате российского удара загорелся жилой дом. После ликвидации пожара и разбора завалов было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

"Также сегодня днем российский FPV-дрон попал в мопед, который двигался по дороге в Волчанской громаде. Погибли 49-летний мужчина и женщина. Ее личность пока не установлена - тело сильно обгорело", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военные преступления, повлекшие гибель людей.