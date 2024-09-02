В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 185 человек

Не стихающие ливни и вызываемые ими наводнения привели к гибели в Нигерии как минимум 185 человек, свыше 208 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.

Не стихающие ливни и вызываемые ими наводнения привели к гибели в Нигерии как минимум 185 человек, свыше 208 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал maliactu.

Крупнейшая страна Африки столкнулась с прецедентным гуманитарным кризисом, отмечает портал. Более других пострадали регионы севера страны, традиционно считающиеся житницей страны. Прежде всего это касается штата Джигава, где погибли 37 человек. В целом по стране уничтожены 107 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур, что ставит пол угрозу продовольственную безопасность большинства населения Нигерии.

Обширный ущерб нанесен объектам инфраструктуры.

Правительство Нигерии обратилось к международному сообществу с просьбой об оказании чрезвычайной помощи.