В результате наводнения в Кении число погибших возросло до 108 человек
- 28 марта, 2026
- 20:21
Недели проливных дождей и наводнений унесли жизни 108 человек в Кении.
Как передает Report, об этом сообщила Национальная полицейская служба Кении.
Отмечается, что внезапные наводнения, начавшиеся вечером 6 марта, причинили масштабные разрушения в этой восточноафриканской стране, смыв десятки автомобилей, нарушив авиасообщение и повредив энергетическую инфраструктуру.
Власти страны сообщили в пятницу, что более 2700 семей были вынуждены покинуть свои дома.
Хотя в некоторых районах интенсивность осадков снизилась, полиция предупредила, что риск наводнений сохраняется из-за переполнения дренажных систем и заболоченной почвы.
