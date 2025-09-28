Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Другие страны
    28 сентября, 2025
    00:38
    В результате наводнения в Аризоне погибли три человека, несколько пропали без вести

    После наводнения в сельской местности в американском штате Аризона погибли три человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей властей.

    Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям округа Хила Карл Мелфорд сообщил, что погибшие были обнаружены в городе Глоубе с населением около 7 250 человек (около 140 км к востоку от Финикса).

    Согласно информации, спасательная операция продолжалась всю ночь, и в субботу прибыла дополнительная помощь для продолжения поисков. Спасатели призвали людей держаться подальше от исторического центра бывшего шахтерского города из-за повреждений зданий, опасных химикатов и мусора, включая баллоны с пропаном, унесенные паводковыми водами.

