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В результате наводнений в Испании погибло по меньшей мере 63 человека

В результате наводнений в Испании погибло по меньшей мере 63 человека По меньшей мере 63 человека погибло в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Испании, в Валенсии.
Другие страны
30 октября 2024 г. 16:47
В результате наводнений в Испании погибло по меньшей мере 63 человека

По меньшей мере 63 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Испании, в Валенсии.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

Сообщается, что власти страны призывают местных жителей не приближаться к дорогам, а также к рекам.

Глава регионального правительства Валенсии [Карлос Масон], выступая в среду утром, сказал, что пока рано называть общее число погибших.

"Это очень трудные часы для родственников [погибших]. В ближайшие часы мы уточним число жертв, но сейчас точную цифру назвать невозможно. Мы шокированы", - цитирует газета слова Масона.

Власти Испании направили более 1000 военнослужащих в пострадавшие районы. В свою очередь, минобороны страны предложило организовать мобильные морги, если возникнет такая необходимость.

Несмотря на то, что на данный момент дождь остановился, национальная метеорологическая служба Испании прогнозирует ухудшение погодных условий в четверг, отмечая, что дожди будут идти уже на северо-востоке Пиренейского полуострова.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении в среду призвал население к единству, солидарности и бдительности. При этом он отметил, что в последние годы в Испании увеличилось число природных катаклизмов и стихийных бедствий.

The Guardian отмечает, что Испания никогда прежде не сталкивалась с таким разрушительным стихийным бедствием. В регионе, в частности, было прервано высокоскоростное железнодорожное сообщение между Валенсией и Мадридом. Один пассажирский поезд, в котором было около 300 человек, сошел с рельс.

Интенсивные дожди в Испании были вызваны явлением, известным как gota fria, или "холодная капля", которое возникает, когда холодный воздух перемещается над теплыми водами Средиземного моря. Это создает атмосферную нестабильность.

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Версия на английском языке At least 63 people feared dead after torrential rain and floods in Spain

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