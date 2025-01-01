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В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 10 человек

В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 10 человек Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали в результате наезда грузовой автомобиль на толпу во французском квартале Нового Орлеана в США.
Другие страны
1 января 2025 г. 15:49
В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 10 человек

Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали в результате наезда грузового автомобиля на толпу во французском квартале Нового Орлеана в США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что после наезда на людей водитель вышел из транспортного средства и начал стрелять из оружия, после чего правоохранительные органы открыли ответный огонь.

"Первоначальные отчеты показывают, что автомобиль, возможно, врезался в группу людей. Травмы неизвестны, но сообщается о смертельных исходах", - заявили в офисе местной полиции.

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