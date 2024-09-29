В результате крушения вертолета в Колумбии погибли восемь военных

Восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.

Восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х сообщил президент республики Густаво Петро.

"С сожалением сообщаю о гибели восьми служащих ВВС Колумбии, которые находились в департаменте Вичада с гуманитарной миссией. Их вертолет разбился. Выражаю солидарность семьям в этот печальный для страны момент", - написал он.

ВВС Колумбии сообщили, что в результате крушения погибли все находившиеся на борту военнослужащие. Экипаж вертолета выполнял задачу по медицинской эвакуации.

Причины происшествия пока не установлены.