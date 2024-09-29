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В результате крушения вертолета в Колумбии погибли восемь военных

В результате крушения вертолета в Колумбии погибли восемь военных Восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 21:13
В результате крушения вертолета в Колумбии погибли восемь военных

Восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил президент республики Густаво Петро.

"С сожалением сообщаю о гибели восьми служащих ВВС Колумбии, которые находились в департаменте Вичада с гуманитарной миссией. Их вертолет разбился. Выражаю солидарность семьям в этот печальный для страны момент", - написал он.

ВВС Колумбии сообщили, что в результате крушения погибли все находившиеся на борту военнослужащие. Экипаж вертолета выполнял задачу по медицинской эвакуации.

Причины происшествия пока не установлены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiyada helikopter qəzasında 8 hərbçi həlak olub

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