В результате крушения вертолета в Колумбии погибли восемь военных

Восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.
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"С сожалением сообщаю о гибели восьми служащих ВВС Колумбии, которые находились в департаменте Вичада с гуманитарной миссией. Их вертолет разбился. Выражаю солидарность семьям в этот печальный для страны момент", - написал он.
ВВС Колумбии сообщили, что в результате крушения погибли все находившиеся на борту военнослужащие. Экипаж вертолета выполнял задачу по медицинской эвакуации.
Причины происшествия пока не установлены.