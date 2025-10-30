В результате крушения вертолета в Британии один человек погиб, трое ранены

В результате крушения вертолета в Великобритании вблизи города Донкастер погиб 70-летний мужчина.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что он получил серьезные травмы, и, несмотря на все усилия медперсонала, скончался на месте происшествия.

"Пилот, 41-летний мужчина, и двое других пассажиров - 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили легкие травмы", - отмечает телеканал.