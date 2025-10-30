İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Britaniyada helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 21:24
    Britaniyada helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Böyük Britaniyanın Donkaster şəhəri yaxınlığında baş verən helikopter qəzasında 70 yaşlı kişi ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sky News" hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, o, ağır xəsarətlər alıb və tibb personalının bütün səylərinə baxmayaraq, hadisə yerində ölüb.

    "Pilot, 41 yaşlı kişi və digər iki sərnişin - 58 yaşlı qadın və 10 yaşlı oğlan yüngül xəsarətlər alıblar", - telekanal qeyd edib.

    Britaniya helikopter Qəza
