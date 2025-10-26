В результате атаки российских беспилотников в Киеве пострадали не менее 26 человек
По меньшей мере 26 человек получили травмы в результате налета российских беспилотников на украинскую столицу Киев в ночь на воскресенье.
Как передает Report, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"На данный момент известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей", - говорится в сообщении ГВА в Telegram.
По данным властей, следствия атаки зафиксированы как минимум в двух районах города - Деснянском и Оболонском.
В частности, в Деснянском дрон попал в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей, по другому адресу произошло падение обломков дрона на 16-этажный дом. На одной из локаций в Деснянском районе возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Информация о погибших не поступала.
